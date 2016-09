Pronto estarás decidiendo qué paquete de datos quieres para tu coche, y es que el coche conectado a Internet es casi una realidad para el cliente común, si ahora usas los datos de tu teléfono celular e interactúas con él, imagínate tener una facilidad para poder conectarte a alta velocidad desde tu coche a Netflix o a algún sistema de música o inclusive jugar videojuegos en línea. No pienses sólo en que vas manejando, sino que llevas a la familia, que tu auto puede actualizar sus sistemas y software por medio de Internet y que se actualizarán mucho más rápido y de inmediato cuestiones como podrían ser mapas, dificultades en el camino, etcétera.

Vivir conectado es lo de hoy, y lo que inicia su vida es que el Internet ya te lo dé el coche en su plan de asistencia, será otro elemento de seguridad que apreciarán todos los de tu familia. Qué envidia ir revisando las notas de la tarea desde la laptop si es que llevas a los hijos a la escuela en la mañana, o ese mensaje urgente donde no hay señal o inclusive divertir a los pequeños de la casa cuando tienen horas y horas de camino.

Hoy OnStar nos anuncia sistemas de datos para los autos: si ya es un gran ángel guardián, ahora estará más presente en tu familia. Imagina poder tener Internet básicamente siempre y en cualquier lugar del país, a cualquier velocidad que viajes y que, además, te sirva de asistencia.

¿Quién no pagaría por un servicio así? El plan de datos del celular será para los tiempos fuera del aire, mayor estabilidad y potencia de señal seguramente la tendrás con estos nuevos servicios. Ah, por cierto, aunado a todo lo que da Constar de servicios de emergencia, asistencia en guías, recordatorios de mantenimiento, etcétera… A prepararnos para el futuro inmediato en los autos.