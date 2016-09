Si consideramos que los partidos políticos son una herramienta de la sociedad para hacer Estado, y no del Estado para crear hegemonías, no hay ninguna historia tan larga e interesante de un instituto político real como la del PAN. Aun en estos días, es el único que puede presumir una democracia interna verdadera, aunque siempre perfectible. El PAN fue fundado por un ex rector de la UNAM. Y no cualquier rector, sino el que logró la autonomía de la máxima casa de estudios del país, ante el...