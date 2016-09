El 56 por ciento de los jóvenes mexicanos de entre 20 y 35 años de edad no tiene el hábito del ahorro y la mayoría de ellos visualiza el retiro muy lejano, por lo que no está interesado en prever fondos para pensionarse, señaló el ejecutivo de Principal Financial Group, Leopoldo Samohano.

Al presidir el taller “El ahorro, el talón de Aquiles de los jóvenes”, el director corporativo de Planeación Estratégica de dicha firma calificó de preocupante el problema de esta falta de cultura para el ahorro, si se toma en cuenta que para 2045 esas 30 millones de personas estarán en edad de jubilarse.

Además, señaló que para acceder a una pensión digna, con las aportaciones actuales que se dan en la economía formal de México al Sistema Nacional de Ahorro para el Retiro y por la Tasa de Reemplazo vigente, un trabajador requeriría laborar y ahorrar aproximadamente 58 años para tener recursos suficientes en su etapa de retiro.

A fin dimensionar el tema, Francisco Villa Jaso, director de Soluciones Grupales de Principal, quien participó como ponente en el taller, sostuvo que para ese segmento de la población la expectativa de vida al jubilarse es de 18 años o más, por lo que si no cuentan con una pensión suficiente no podrán hacer frente a sus gastos.

Ambos directivos alertaron sobre la necesidad de que a escala institucional y empresarial se diseñen esquemas de convencimiento para que los jóvenes cuenten con la información necesaria que les permita entender que si no inician con sus previsiones para el momento del retiro laboral, tendrán muchas dificultades para sobrevivir dignamente.

“Se convertirán en hijos de sus hijos, porque dependerán del apoyo de estos para completar sus gastos cotidianos”, subrayó Leopoldo Samohano.

Dijo que el reto no es menor si se considera que aunque 52 por ciento de los Millennials dice que sí ahorra, 51 por ciento de ellos lo hace en medio informales, sólo 3.0 por ciento tiene una inversión bancaria y la mayoría asocia el sistema financiero con riesgos de perder su dinero.

Por lo anterior, los ponentes pusieron especial énfasis en la urgencia de reforzar la parte de la responsabilidad personal en la previsión del futuro y propusieron la democratización del ahorro para el retiro, donde el trabajador aporte más de 1.125 de su salario que es lo que actualmente ahorra.

De igual forma, plantearon la necesidad de que se apruebe un enrolamiento automático a sistemas de pensiones por parte de las empresas hacia sus trabajadores, que las autoridades ofrezcan mayores incentivos fiscales a este tipo de ahorros, se simplifiquen los mecanismos de aportación domicilándolos y utilizando las tecnologías nuevas.

En síntesis, los ejecutivos de Principal señalaron que México debe ampliar su Tasa de Contribución del Sistema de Ahorro para el Retiro, pues en la actualidad ocupa el último lugar en este rubro de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: