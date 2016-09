El IMSS gasta 80 mil millones de pesos en atender únicamente cuatro enfermedades.

El director del IMSS, Mikel Arreola, expresó: “si no hacemos nada ese gasto va a crecer inercialmente, de aquí a 2050 a 350 mil millones de pesos”.

El IMSS prepara un nuevo modelo preventivo de salud que pretende detectar a los pacientes en situación de riesgo y evitar que busquen la atención médica de manera tardía.

“Si no cambiamos de lo curativo a lo preventivo no habrá dinero que alcance para tratar a nuestros enfermos; le urge a México un nuevo modelo de prevención porque no será a golpes de spots publicitarios como vamos a cambiar los hábitos alimenticios y a ganar la batalla a la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que nos azota”, resaltó Arreola para Milenio.

Arreola explicó que el 70 % de la población del IMSS padece obesidad o sobrepeso, mientras que 10% alrededor de 4 millones de derechohabientes, de los cuales el 35% son niños.

El dato más dramático es que en los pacientes de entre 60 y 75 años, el 23% son diabéticos.

“La gran mayoría de enfermos crónicos no tuvieron información para prevenir enfermedades cardiovasculares y la diabetes, tampoco fueron identificados en etapas tempranas de cáncer, básicamente, de mama y de próstata".

“Lo que queremos hacer es una unidad médica familiar de prevención, que con información estadística puede llegar antes de que se materialicen los riesgos de las enfermedades, no esperar a que la gente llegue por el servicio de urgencias con infartos o derrames cerebrales por no haber atendido antes”.

Arreola, que posiblemente durante el primer trimestre del próximo año, el IMSS presenta el primer modelo de Unidad Medica Familiar de Prevención, que en la cual integrará las acciones en esa materia.

En las guarderías del IMSS se cambio el menú en beneficio de los 200 mil niños que atiende de entre cero y cuatro años de edad.

El director de IMSS presentó la versión digital e impresa de la nueva revista TuIMSS, que busca mejorar el clima laboral, el orgullo y la pertenencia entre los 43 mil trabajadores que laboran en la institución.