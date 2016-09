El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México anunció hoy que impuso sanciones a las empresas Megacable, Cablevisión y Televisión Internacional (TVI), estas dos últimas filiales de Televisa, por incumplir con la retransmisión de canales de televisión en varias ciudades.



Cada una de las sanciones impuestas por el organismo regulador equivalen al 1 % de los ingresos de las empresas en 2014.



Megacable, TVI y Cablevisión "no retransmitían distintos canales de televisión", pese a estar obligadas a ello "como concesionarias de televisión restringida, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos del Instituto", destacó el IFT en un comunicado.



Según lo acreditado mediante visitas de verificación y procedimientos administrativos, el canal 11.2 Once Niños del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue uno de los no retransmitidos, precisó el organismo.



El IFT impuso a TVI dos multas, cada una de ellas de 31,1 millones de pesos (1,6 millones de dólares), por incumplimientos en retransmisiones en las ciudades de Monterrey y Sabinas Hidalgo, ambas en el norteño estado de Nuevo León.



Megacable recibió otras dos multas, cada una de 24,2 millones de pesos (1,3 millones de dólares), por incumplimientos en Querétaro y León, en la región de Guanajuato, en el centro del país.



Por último, a CV Telecomunicaciones del Norte (Cablevisión) se le impuso una sanción de 3,7 millones de pesos (195.693 dólares), por no retransmitir el canal 11.2 Once Niños en Saltillo, en el norteño estado de Coahuila

