La actriz Zuria Vega, quien cuenta con cinco meses de embarazo, aseguró que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de malestar, achaque o antojos, incluso dijo que en ocasiones se le olvida que está esperando un bebé. Alberto Guerra aceptaría trabajar en nueva serie de Juan Gabriel Dijo que todos en la familia están felices con la pronta llegada de Lúa. “Ya son cinco meses y he pasado por varios cambios no sólo físicos, también internos, de todos, el mundo entero cambia, pero estoy más feliz...