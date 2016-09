La actriz venezolana Marjorie de Sousa se encuentra disfrutando de la mejor etapa de su vida, pues en algunos meses se convertirá en madre, fruto de su relación con el actor Julián Gil. Desde que la pareja dio la noticia de su embarazo, Marjorie no ha dejado de compartir su felicidad en sus redes sociales, y el día de ayer no fue la excepción pues compartió con sus fans la primera imagen de su bebé. "Si te encontré o si me encontraste tú, qué es lo que hice que no lo puedo creer, podría jurar...