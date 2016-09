6 actividades con las puedes aprovechar este domingo

"A mí me tocó un mejor México", Salma Hayek

Son las 13:10 horas; su familia está reunida en la mesa y la espera para comer antes de irse a la filmación de “Beatriz at dinner”; su mamá cocinó hoy sopa de fideo y asado, platillos que le traen todos los recuerdos y sabores de México, el país que, dice Salma Hayek , ama y a la vez le provoca melancolía. “¿Cómo veo México? Me entristece —solloza—. En esta película (‘Beatriz at dinner’) canto una canción de un autor español, ‘Las simples cosas’, que dice: ‘uno siempre vuelve a los viejos...