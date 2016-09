Durante la edición 68 de la gala de los Emmy una de las actrices premiadas fue víctima de la delincuencia.

Amanda Abbington, quien interpretó a Mary Watson en la cinta “Sherlock”, fue despojada de su bolso. Tras subir al escenario junto a sus compañeros para recibir el premio a la “Mejor película para televisión” durante los Emmy, la actriz se dio cuenta que le habían robado su bolso.

Abbington notó que su bolso no se encontraba en la mesa en la que estaba sentada y esperó hasta el final de la ceremonia para revisar el lugar, para así descartar la posibilidad de que alguien lo hubiera puesto en otro lugar. Sin embargo nunca lo encontró.

A través de su cuenta de Twiter la británica habló sobre lo ocurrido, indicando además que en su cartera tenía su celular y licencia de conducir.

“Gracias por los adorables tuits por los Emmys. Muy complacida porque ganamos”, escribió. “Sin embargo fuimos a recoger el premio y cuando regresé a mi silla un bastardo había tomado mi bolso. Genial”, tuiteó.

Thanks for the lovely tweets re; the Emmy's. So pleased we won! Cool, right? — amanda abbington (@CHIMPSINSOCKS) September 19, 2016

However, we went up to collect the Emmy, did some press, came back to my seat and some bastard had nicked my purse from under my seat. Nice — amanda abbington (@CHIMPSINSOCKS) September 19, 2016

Además de eso, la actriz también mando un mensaje al ladrón: “A quien haya tomado mi bolso, espero que algún karma terrible le pase”.

Had my phone and driver's licence in it. So whoever took my purse, I hope some terrible Karmic shit happens to you. How crappy is that. — amanda abbington (@CHIMPSINSOCKS) September 19, 2016

Su historia

La primera aparición de Amanda Abbington en televisión fue en una miniserie en el año 1997, titulada “Plotlands”. Interpretó a “Maude” durante seis episodios. Además en 2003 dio vida a “Trina” en “Men Only”, su primera película para la televisión. Posteriormente ha interpretado diversos personajes, apareciendo en las series de televisión “Wycliffe”, “Casualty”, “Dream Team”, “The Sins, Shades”, “Doc Martin!, “Coupling” y “Teachers”.

Su carrera siguió en 2005, cuando apareció en la comedia “Man Stroke Woman”. Después en “After You’ve Gone” desde 2007 a 2008 con Nicholas Lyndhurst. También tuvo sus papeles en series recurrentes como “Bernard’s Watch”,”After You’ve Gone” y “Case Histories”.

Miss Mardle. Or Miss Havisham… Probably the latter… A photo posted by Amanda Abbington (@martanda) on Jun 9, 2014 at 12:26am PDT

Lo que no se vio

Un momento mucho más grato de los premios Emmy fue cuando Kit Haringon y Millie Boby Brown se encontraron. El es parte de “Game of Thrones”, mientras que la joven actriz se dio a conocer en “Stranger Things”. Ambas series han tenido gran éxito en los últimos meses.