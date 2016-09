Adele: ¿Look 1 vs. Look 2?

FOTOS: Famosas vestidas de Santa FOTOS: Emma Watson:¿Look 1 o Look 2? FOTOS: Kristen Stewart: ¿Look 1 vs Look 2? FOTOS: Shakira: ¿Look 1 vs Look 2? Por Sandra Bada Esta guapa mujer con una increíble voz nos ha sorprendido por su belleza natural. Sofisticada y con piel de porcelana, Adele derrocha sensualidad desde la voz hasta la Mirada. Recientemente sabemos que ha tenido problemas con las cuerdas vocales pero espero que pronto se recupere de este problema de salud. Vamos con su look. Desde...