Aída Cuevas guarda 42 temas inéditos que le entregó Juan Gabriel

La cantante Aída Cuevas reveló que guarda 42 temas inéditos que Juan Gabriel le entregó y que grabará en varios discos dedicados al afamado cantautor.

Aún conmovida tras su participación en el homenaje póstumo a "El Divo de Juárez" en el Palacio de Bellas Artes, donde interpretó "Te sigo amando" y "Te lo pido por favor", la representante de la música vernácula recordó que hace dos años grabó un álbum dedicado al cantautor, titulado "Totalmente Juan Gabriel".

"Esa vez me dijo que estaba muy contento con ese homenaje y me preguntó que si habría un volumen dos y le dije que sí, que tenía tanto por cantar. Entonces, me respondió que me iba a dar unos temas para que en total hiciera cinco volúmenes. Vamos a trabajar en ellos para 2017", platicó.

Recordó que en aquel entonces se fue de gira con él a Estados Unidos y cayó enfermo; no obstante, siempre estaba creando y queriendo dar más.

"Me enseñó muchas cosas que yo hago en el escenario, él fue mi mentor, mi guía, mi mejor maestro. Como amigo fue mi paño de lágrimas, mi compadre, son muchas cosas".

Compartió que en la última foto que él le tomó, la vistió de michoacana porque amaba México, se sentía muy orgulloso de ser mexicano, siempre exaltaba todos los trajes regionales y su casa estaba adornada de cosas traídas desde todas las regiones del país.