El presidente municipal de Parácuaro, Noé Zamora Zamora, pidió a los hijos de Juan Gabriel que respeten la voluntad de su padre y que éste sea enterrado en este municipio de Michoacán.

De acuerdo con el edil, esa fue una petición que les hiciera Alberto Aguilera Valadez, para que sus restos regresaran a la tierra que lo vio nacer y fuera sepultado al lado de su madre.

Zamora Zamora dijo que la intención de los hijos de Juan Gabriel es llevar sus restos a Miami, en los Estados Unidos.

“Mañana vamos a intentar hablar con ellos (hijos) y pedirles que ojalá respeten la voluntad que en vida dijo el señor Alberto, porque también a mí me lo dijo, entonces, ojalá que sus hijos también escuchen y que acepten este deseo”, dijo el edil michoacano.

El funcionario comentó que apenas en enero de este año se reunió con el cantante en su residencia de Cancún, donde platicaron por varias horas y

durante su encuentro platicaron de la vida y la muerte, pues no hacía mucho tiempo que había tenido otro problema de salud, por lo que Juan Gabriel estaba agradecido con Dios de regresar al mundo para arreglar sus cosas que tenía pendientes, informó El Universal.

“Pero si me dijo: señor yo me morí por unos días y Dios me dio otra oportunidad y me recalcó: yo soy de Parácuaro y cuando yo me muera, Parácuaro tiene que reclamarme y si me reclama Parácuaro me tiene que sepultar en mi tierra, pero esa es decisión de los paracuarenses me piden, yo lo que más anhelo después de la muerte es descansar al lado de mi madre”, dijo el edil.

El sobrino del cantautor, Antonio Aguilera Aldama, también afirmó que su tío le dijo de las últimas veces que lo vio, que no iba a dejar de servirle a su pueblo Parácuaro aunque fuera muerto, ya que quería que lo enterraran en el pueblo que lo vio nacer.

