Anoche, glamming it up para la gala de premiación de los Martin Fierro de Cable 2016. ✨🏆🍾💃🏻📺🇦🇷✨ ¿Qué les parece el look? A mí me encantó!! ❤️ Vestido by @claudiocosano, Joyas by @bartolomejoyas, Tapado by @breedersfur, Calzado by @stuartweitzman, Clutch by @lasjuanasnight, Peinado y color by @cristianreystyle Makeup by #RoThomas, y el look completo, de pies a cabeza, a cargo de mi GENIAL stylist y amiga, @annaganz. ¡GRACIAS! 💇💄👗👠👛😘❤️ Me hicieron sentir muy diosa. 😊 #MartinFierroCable2016 #EscuelaParaMaridos #FoxLife #tvawards #glam #ittakesavillage #bendiciones #estavidamia #sograteful #luckygirl

