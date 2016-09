DNCE, se ha convertido en una inyección musical para levantar los ánimos. No importa la edad, todos comienzan a mover los pies cuando escuchan las canciones de esta nueva agrupación encabezada por Joe Jonas. Con el sencillo Cake by the ocean, que tiene más de 180 millones de visitas en YouTube y ha sido de los más descargados en plataformas digitales como iTunes y Spotify, su popularidad entre la gente se fue al tope. En medio de un paisaje pop ampliamente dominado por reencuentros surgió esta...