Esta vez, los usuarios de las redes sociales no criticaron (o celebraron) su ruptura con el actor Tom Hiddleston. Tampoco reavivaron la polémica por sus conflictos con el rapero Kanye West. En realidad, la convirtieron en la protagonista de una descabellada teoría. Esta asegura que la cantante es la reencarnación o el clon de la, aún viva, Zeena LaVey.

La artista visual de ahora 52 años es la hija de Anton Sandor LaVey. Este es el famoso fundador de la Iglesia Satánica.

En 1990, Zeena ganó gran popularidad por alejarse de dicha religión y revelar algunos detalles de su organización frente al público curioso.

“Creo que debes aprender cualquier cosa sin tener que unirte a una organización. Yo empecé a enseñar magia negra independientemente de la Iglesia. Mucha de la gente a la que le enseñaba era parte de la Iglesia de Satán y vio lo que estaba pasando entre bastidores. Así se desencantaron tanto como yo”

“Al igual que la mayoría de cultos que se basan en proteger la imagen de su fundador. Ellos hacen todo para atacar a cualquiera que diga algo negativo sobre sus puntos de vista o revele la verdad sobre ellos. Tras dejar la Iglesia dijimos adiós a Estados Unidos y nos mudamos a Europa para centrarnos en empresas creativas”, comentó en una entrevista a la revista estadounidense “Vice”.

Todo el escándalo se ha hecho viral en las últimas horas. La teoría de que la intérprete de “Bad Blood” es el clon de Lacey o la reencarnación que promueve mensajes satánicos en sus videoclips no tiene pruebas que la sustenten. Solamente el parecido que los fans encuentran entre ambas mujeres.

En plataformas como Twitter abundan fotografías en las que se comparan los rostros de Swift y LaVey.

¿Creen que son iguales?

2. Taylor Swift is actually an illuminati clone made from Zeena Laveys DNA, a well known satanist from 1985 pic.twitter.com/FKlQuHE59v

