Así cambió Juan Gabriel con el paso de los años

El domingo 28 de agosto el mundo de la música latina fue sorprendido por la muerte de uno de sus grandes representantes, el cantante mexicano Juan Gabriel falleció a causa de un infarto a los 66 años en su casa de Santa Mónica, California, en Estados Unidos.

El nombre real del cantautor era Alberto Aguilera. Logró consolidarse como uno de los principales autores e intérpretes de la música popular en México, en Latinoamérica y en otros lugares del mundo como Japón y Turquía.

La última vez que Juan Gabriel se subió a un escenario fue la noche del viernes, 26 de agosto en Los Ángeles, California, como parte de su gira "MeXXIco Es Todo". El intérprete mexicano se presentó ante 17 mil 500 asistentes en el Forum de Inglewood, de California, donde se le vio animado y entregado a su público como cada vez que brindaba un concierto.

El show se convirtió en una fiesta en la que el cantautor mexicano estuvo acompañado en el escenario por alrededor de 60 músicos de mariachi y orquesta, bailarines y coristas. Además, Juan Gabriel bailó e hizo sus tradicionales pasos de cadera que alborotaron a sus admiradores. El concierto duró dos horas 35 minutos y cantó temas como "Así fue", "Para que me haces llorar", "Amor eterno", "Ya no vivo por vivir", "No vale la pena" y "Se me olvidó otra vez".

Y como era su costumbre, el cantante puso a bailar a todos al ritmo del "Noa noa". Para terminar, colocó un mensaje en las pantallas para su público: "Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son".