Muchos recuerdan, en la época de Nickelodeon y sus grandes programas, a “Alex Mack”. Ella era la protagonista de la serie que llevaba su nombre (The Secret World of Alex Mack) y que se creó en 1994. También se transmitió en la cadena Fox Kids.

Larisa Oleinyk protagonizó la serie Alex Mack en los años 90.

La serie se trataba de una chica de 13 años que era supremamente aburrida y tenía una vida anodina. Pero, al estilo de Peter Parker, le caía un químico llamado GC- 161 que le daba poderes: podía controlar la electricidad con un solo dedo, convertirse en un líquido metálico cuando quería y también movía cosas con su mente. Solo su hermana y su amigo Ray sabían de esto.

Alex Mack duró desde 1994 hasta 1998.

Pero no todo era tan genial para Alex Mack: los dueños de la empresa quieren encontrarla y experimentar con ella. Los tres chicos deben hacer lo posible para que no la encuentren.

Ella interpretó a Alex Mack

Quien interpretó a Alex fue Larisa Oleynik. La serie tuvo una duración de cuatro años. Luego la conocieron por ser la adorable, pero superficial Bianca en “10 cosas que odio de tí”. Ahí compartía protagonismo con Julia Stiles y el fallecido Heath Ledger.

Luego de Alex Mack la conocimos en 10 cosas que odio de tí.

Ella también estuvo en “100 girls” y en “3D Rock from the sun”, así como en un episodio especial de “Malcolm in the Middle”. Luego se fue a la universidad Sarah Lawrence. Acá se le puede ver en “La ley y el orden”.

Así luce luego de Alex Mack.

Posteriormente estuvo en “Hawaii Five O” y en “Pretty Little Liars”. Reapareció otra vez, en la época de las grandes series, en “Mad Men”. Esta era la serie de los creativos publicitarios de los años 60. Allí, la actriz era la prometida de Ken Cosgrove, uno de los grandes ejecutivos de la empresa.

La protagonista de Alex Mack también estuvo en Mad Men

En 2013 sufrió un feo episodio. Oleynik tuvo que poner una orden de resticción contra uno de sus fans, que estaba tan obsesionado con ella, que cambió su apellido por el de ella y también le daba regalos a su madre. Se los dejaba en su apartamento. Ella reside en Venice, California.