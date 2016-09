“Crepúsculo” fue un espanto para muchos. Pero para miles, la realización de ver a sus personajes del libro en la pantalla grande. Dejando atrás el imperturbable gesto de Kristen Stewart y los vampiros brillantes, mas los personajes sosos, esto catapultó a sus protagonistas.

New Moon. New Love. #Twilight #NewMoon A photo posted by Twilight Saga (@twilight) on Apr 7, 2016 at 11:19am PDT

De “Crepúsculo” al estrellato

Kristen Stewart, por ejemplo, dejó su noviazgo mediático y su imagen de niñita sosainas. Comenzó a adquirir personalidad. Se cortó el pelo y se esforzó en ser una actriz seria. Ha aparecido en largometrajes al lado de Juliette Binoche (“Clouds of Sils Maria”) y Julianne Moore (“Still Alice”) . También estuvo en el filme independiente “Anesthesia”.

#kristenstewart #kristenstewart_celebbb A photo posted by Hottest Female Celebrity (@celeb.bb) on Sep 14, 2016 at 12:52pm PDT

Asimismo, se probó como directora de videoclips con el sencillo “Take me to the South”, de la banda Sage + The Saints. También protagonizo´una versión actualizada del libro de George Orwell, “1984”. Asimismo, ha sido musa de Balenciaga y Chanel. Siempre se le ve como asidua en los desfiles de Karl Lagerfeld.

Y, por supuesto, también dejó de ser tan cohibida respecto a lo que quería con base en sus relaciones sentimentales. Si bien es reservada ante los medios, comenzó a salir con mujeres. Salió con la actriz francesa Soko. Ahora está con Alicia Cargile, que es una productora.

No caption necessary. #kristenstewart A photo posted by @k.j.stewart_fanpage_ on Sep 15, 2016 at 12:26pm PDT

Por su parte, Robert Pattinson tuvo que luchar para quitarse el aura de niñito perfecto que le dejó Edward Cullen. El actor apareció en películas como “Agua para elefantes” y en el clásico de Guy de Maupaussant, “Bel Ami”. Tiene previsto aparecer en “Queen of the Desert” y “Good Time”. Por supuesto, se volvió hipster y fue muy publicitado su compromiso con la cantante FKA Twigs.

Robert Pattinson, a 4 años de “Crepúsculo”

En cuanto a Taylor Lautner, este ha tenido menor éxito en su carrera. Ha salido en películas de Adam Sandler. Ahora interpreta a un cirujano en “Scream Queens”. Causó revuelo por tener kilos de más y hasta memes hicieron de su apariencia. Luego, hizo esto con su pelo.