Miley Cyrus no puede ocultar su felicidad con Liam Hemsworth y presume su relación con el actor. El pasado viernes la pareja se dirigía a una fiesta en the Big Apple. Sin embargo, lo que captó la atención de los paparazzi, no fue otra cosa mas que la enorme sonrisa de Cyrus al tomar de la mano a su novio.

Por su parte, Liam parecía más reservado y serio al caminar acompañado de Miley. Miren las fotos a continuación:

La pareja se dirigía a una fiesta

La cantante estaba vestida con un conjunto funky que incluyó unos pantalones vaqueros enrollados de las partes inferiores. Llevaba una camiseta blanca corta por encima del ombligo y con mangas transparentes, así como un chaleco de mezclilla.

Liam llevaba una camiseta blanca de rayas, una chaqueta negra y jeans, acompañado de unos zapatos de lona.

Cabe señalar que el actor de 26 años de edad se había cambiado un traje que usó antes para una proyección especial de la película “The Dressmaker” en la que actúa junto a Kate Winslet.

Miley también había tenido trabajo por hacer, haciendo una aparición de madrugada en “Today de NBC”.

El amor que se demuestran Liam Hemsworth y Miley Cyrus en Instagram

Recordemos que a mediados de julio, Miley y Liam compartieron fotos de ambos en sus cuentas de Instagram. En tal publicación, la rubia mostró una foto donde se ve a Liam recostado acompañado del perro que ambos adoptaron.

Ante ello, esta sería la primera foto que la cantante estadounidense comparte de su novio en sus redes sociales, desde que retomaron su relación de pareja.

So much love in one pic…. 🌹❤️😻 get ur happy hippie teeeee hereeeee http://miley.lk/HappyHippieMerch A photo posted by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Jul 17, 2016 at 5:01pm PDT

Pero Liam no se quedó atrás, ya que decidió compartir a sus más de cinco millones de seguidores en la red social una foto de Cyrus.

En un primer plano se deja ver a un puerquito negro. Sin embargo lo que más llamó la atención no fue ni el animalito ni el texto con el que tituló su publicación (“Solo otro día en la oficina”), sino la presencia de Miley en segundo plano de la foto. Vean cómo lucía la extrovertida Cyrus en la imagen compartida por el actor australiano.