Betty Monroe afirma que nunca fue agredida en "Sueño de Amor"

La actriz mexicana, Betty Monroe, aseguró que no ha sufrido maltrato de alguno de sus compañeros de set, como se informó hace algunas semanas, cuando se señaló a Cristian de la Fuente como el agresor.

"Cristian de la Fuente se ha portado como un caballero, es un gran compañero y no puedo hablar mal de él porque nunca me ha hecho una grosería, ha sido un honor trabajar con él. Yo creo que las declaraciones de esa clase aparecen por envidia, no puedo saber en realidad por qué", señaló la actriz a algunos medios.

Dijo que han surgido algunas ofertas de trabajo en teatro, pero aún no está segura de querer estar sobre un escenario, pues desea compartir más tiempo con su familia.

"Creo que tengo que descansar un poco más porque mi imagen cambió un poco, entonces sí se enfocarían mucho en ella, la remontarían mucho a ‘Esperanza' (personaje de la telenovela 'Sueño de amor'); ahora quiero pasar tiempo con mis hijas.

"Tengo teatro, estamos leyendo unas obras y sería una comedia romántica, pero tengo la duda; creo que por ahora no quiero hacer nada", comentó.

Aseguró que para ella es importante sentirse segura con su imagen y que celebra que los diseñadores y las pasarelas de moda hayan mirado a las personas de talla grande.

"Está padrísimo que se abran las ofertas, por ejemplo, yo soy una mujer muy alta y me cuesta trabajo encontrar ropa larga del tiro, simplemente en el calzado, es muy difícil hallar mi talla, es bueno que se abran las posibilidades", concluyó.