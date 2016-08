Britney Spears se viste de colegiala para el "Carpool Karaoke"

¡Britney Spears está de regreso! La "Princesa del Pop" participo en el "Carpool Karaoke", una sección del programa "The Late Show" del presentador James Corden; donde ya han estado Michelle Obama, Selena Gómez, Justin Bieber y Red Hot Chilli Peppers, solo por mencionar algunos.

Junto a James Corden, Britney interpretó algunos de sus más grandes éxitos, tales como "Oops! I did it again", "Womanizer" y "Baby, One More Time", mientras conducían por las calles de Los Ángeles, California. En este último volvió a utilizar un suéter gris y una blusa blanca, como las que usó en el video en el que apareció vestida de colegiala en 1998, sí, hace 18 años.

El viaje también sirvió para hablar de algunos detalles de la vida personal de Britney, quien confesó le gustaría tener más hijos (actualmente tiene dos) y que ya no cree en el matrimonio.

"Me gustaría tener tres [hijos] más", le contó a James Corden. "Pero primero tengo que encontrar al hombre perfecto, y después... bueno, tú sabes", añadió entre risas. Sobre el matrimonio explicó que simplemente ya no cree en ello: "Pienso que probablemente ya no volveré a salir con hombres. Ya no pienso en casarme. Estoy harta de los hombres. Quizás le de un beso francés a alguien, pero no me voy a casar. Ya no creo en el matrimonio".

En este episodio, transmitido en la televisión estadounidense la noche del jueves, Britney también habló sobre una nueva tendencia "bondage" en el sexo, que implica simplemente hacerle cosquillas a la pareja.