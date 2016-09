“Tiempo al tiempo”, con esas palabras es como el DJ regio Broz Rodríguez inicia la conversación con Publimetro a su regreso de Europa, donde acaba de realizar una gira de conciertos por Ibiza y Bélgica.



“Esto yo lo veía como un sueño. Pero me encontré una parte de mi donde dije: no hay reglas y no hay límites en esto. Entonces es cuando ocurren las cosas y debes sacar la noche de la manera más mágica posible”, declaró Mario Alberto Rodríguez Andonie, nombre de pila del artista.



“Y me quedo con una muy buena experiencia en Ibiza, porque tuve la oportunidad de tocar en el Privilege, el club más grande del mundo ante una muy buena audiencia, con bastante energía. Aunque también Bélgica fue un país muy interesante, donde pude compartir el escenario con grandes talentos europeos”, añadió el DJ.



Con 11 años de carrera en la música electrónica, en la que domina géneros como el latin bounce, opera house, latin house, electro house y progressive house, Broz Rodríguez revela que antes de que termine este año se presentará en otro de sus lugares favoritos.



“No sé en qué mes, pero hay una oferta importante de la India, y eso también me tiene muy emocionado. He estado solamente en Sri Lanka, que es el sureste de la India y se ha independizado, he estado ahí tres veces, pero nunca en la India. Ese es el próximo sueño a cumplir”, adelantó.



Actualmente, Rodríguez promueve su más reciente sencillo, Like That, el cual realizó en colaboración con el DJ belga Steve Rush. Y es que, para el regio, lo de hoy es el lanzamiento de sencillos, no de discos.



“Es que siento que se pierden las canciones cuando uno saca un disco. Creo que el disco vendrá cuando alguno de mis sencillos se convierta en un mega hit. Ahorita mi carrera está enfocada en lanzar sencillos”, explicó.



“Y sin duda, mi otro sueño es hacer hits. Ya tengo varias piezas en espera de salir, que les tengo mucha fe y que quisiera tener la oportunidad de vivir: hacer un hit”, añadió.



“Yo he estado procurando hacer sencillos. La gente puede escuchar mis canciones en Spotify ó en iTunes, son como 15 ó 20 sencillos. Precisamente hace cinco días saqué un remix de un clásico que se llama Granada, que es algo diferente a todo lo que he hecho. Y no dejo de sacar música, porque creo que es importante seguir compartiendo mes a mes algo nuevo”, continuó.



Después de realizar gira por Europa, Broz Rodríguez está de regreso en México, y ahora se prepara para realizar varias presentaciones en diferentes ciudades del país, entre ellas Monterrey el próximo 24 de septiembre.



“Este sábado me presento en el Palacio de los Deportes, estaré en el evento Smazing. Después, la siguiente semana, para celebrar el Grito, voy a la Feria de Zacatecas. Luego iré a tocar a Monterrey, a una fiesta de la Universidad de Monterrey. Posteriormente, andaremos por Chetumal y Guadalajara”, informó.



Por último, el DJ regio se despidió con un mensaje para los amantes de la música.



“Algo que me encantaría es que creyeran más en el talento nacional, que nos dieran esa oportunidad porque, a veces, no quiero llamar a todos malinchistas, pero pasa. Y ya se está educando, la escena sigue avanzando, creo que es bastante importante que el mismo mexicano crea en el producto nacional y nos ayude a salir adelante, como hemos estado buscando y empujando”, concluyó.

El dato



24 de septiembre es la fecha en la que Broz Rodríguez se presentará en Monterrey, como parte del concierto Día Amarillo, organizado por la UdeM. Datos como ubicación, horarios, costo de boletos y puntos de venta, están disponibles en Facebook.com/DiaAmarillo.