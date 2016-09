Carmen Electra fue uno de los símbolos sexuales de los 90 y parte de la década de 2000. Su look personificaba el ideal de belleza de la época: cuerpo torneado, bronceado y pelo en tonos cálidos.

Carmen Electra, en “Guardianes de la Bahía”.

Muchos la conocieron por “Baywatch”, pero en Estados Unidos ya era conocida por ser asociada al difunto Prince. De hecho, él le puso su nombre artístico y ella llegó a publicar un álbum en 1993.

Para los años 90, Carmen ya era una de las mujeres más deseadas del mundo. Aparecía en televisión y en la revista Playboy. También estuvo en “Singled Out” y en el show de Howard Stern. Luego, apareció en “Scary Movie”. Era de las primeras que se moría, por cierto.

Carmen Electra, en la premiere de “Scary Movie”.

Luego apareció en “Los Simpsons” y “Starsky & Hutch”. Llegó a tener su serie de DVD, Carmen Electra Aerobic Striptease. Y por supuesto, hizo el papel de la reina en la parodia llamada “Casi 300”. También apareció en otra película parodia : “Disaster Movie”.

Fue célebre por casarse con Dennis Rodman. El matrimonio estuvo plagado de escándalos de principio a fin. Estuvo con Tommy Lee y fue esposa también del ex guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, Dave Navarro. Hasta hizo un reality de su boda. Se separó de él hace diez años.

Carmen Electra, en sus mejores años de matrimonio con Dave Navarro.

Luego apareció en “Britain’s Got Talent” y “So You Think You Can Dance”. Llegó a salir con Simon Cowell. Por ahora, sigue posteando su vida en Instagram. Realmente, no ha cambiado.

Love my gurrl @copelandent A photo posted by Carmen Electra (@carmenelectra) on Sep 10, 2016 at 7:59pm PDT

Carmen Electra actualmente

Siempre ha estado orgullosa de su apariencia. Conserva la lozanía de siempre.

Bathroom selfie at Chateau Marmont ✌️ A photo posted by Carmen Electra (@carmenelectra) on Sep 8, 2016 at 10:16pm PDT

Aunque ya no aparece en películas y programas de televisión importantes, sigue conservando su prestigio por su belleza. También ha seguido cantando. De hecho, lanzó su último single en 2014. También acaba de lanzar un perfume.

Hope u have a lovely day 🌹 A photo posted by Carmen Electra (@carmenelectra) on Aug 31, 2016 at 4:33pm PDT

En cuanto a su vida personal, se confesó en una entrevista con Khloé Kardashian. Dijo que le gustaba el porno y que por supuesto, le gustaba el sexo “rudo”. Y por supuesto, en su Instagram combina este lado sensual con su lado más tierno y cotidiano.