Mike & Dave, los busca novias

Comedia cuyo punto de partida es un anuncio colgado en internet por los hermanos Mike (Devine) y Dave (Efron) para conocer la fecha y el lugar donde se celebrará la boda de su hermana en Hawai. Su intención no es otra que organizar una escapada salvaje, aunque todo terminará yéndose de las manos. Dos hermanos fiesteros ponen un anuncio en Internet para encontrar citas para una boda que tienen en Hawaii. Las dos elegidas resultarán ser dos chicas totalmente incontrolable. Algunos críticos la han señalado como una comedia veraniega sorprendentemente divertida y para los fans del humor más grosero. Director: Jake Szymanski. Elenco: Zac Efron, Anna Kendrick, Adam DeVine, Aubrey Plaza, Stephen Root, Sam Richardson, Alice Wetterlund y Sugar Lyn Beard.



Mi papá es un gato

Comedia. Tom Brand (Kevin Spacey) es un ejecutivo sin escrúpulos que disfruta viviendo la vida al límite y dedicándose plenamente a su trabajo, aunque su familia no esté muy feliz con ello. Como regalo de cumpleaños para su hija, Tom le compra un gato a Grant (Christopher Walken), un tipo bastante extraño. De camino a su casa Tom sufre un terrible accidente y queda en coma... Al menos su cuerpo, porque su alma quedará atrapada en el gato. Director: Barry Sonnenfeld. Reparto: Kevin Spacey, Robbie Amell, Jennifer Garner, Christopher Walken, Malina Weissman, Teddy Sears, Cheryl Hines y Mark Consuelos.



Amigos de armas

Comedia. Adaptación a la gran pantalla de un artículo escrito por Guy Lawson para la revista Rolling Stone titulado Arms and the Dudes. Narra el cómo dos jóvenes porreros de Miami se convirtieron en traficantes de armas para el Gobierno de Estados Unidos tras ganar, de casualidad, un contrato por valor de 300 millones de dólares para suministrar armas a sus aliados en Afganistán. Director: Todd Phillips. Elenco: Miles Teller, Jonah Hill, Ana De Armas, Jeff Pierre, Shaun Toub, Barry Livingston, Brenda Koo, JB Blanc y Trevor Keveloh.



Juego sin reglas: Nerve

Thriller. Basada en la novela de Jeanne Ryan. Cuando Vee comienza a concursar en Nerve, un juego anónimo de retos que se retransmite on line, descubre que el juego sabe cosas de ella. La tienta con los premios que más desea y la empareja con Ian, su chico ideal. Al principio todo es genial: los fans de Vee e Ian los animan mientras ellos superan retos más y más arriesgados. Pero todo da un giro inesperado cuando lo que empiezan a jugarse es su propia vida. Directores: Henry Joost y Ariel Schulman. Reparto:

Dave Franco, Emma Roberts, Samira Wiley, Kimiko Glenn, Juliette Lewis, Emily Meade, Machine Gun Kelly y Jonny Beauchamp.



La delgada línea amarilla

Comedia/drama. Es el viaje de cinco hombres que son contratados para pintar la línea divisoria de una carretera que conecta dos pueblos de México. A bordo de una vieja camioneta, inician el trabajo de más de doscientos kilómetros de asfalto y pintura amarilla que deberán completar en menos de quince días. Cinco solitarios que, por azares del destino, se unen con el único propósito de ganar unos pesos, pero sin buscarlo, este viaje cambiará su manera de ver y entender la vida. Al finalizar el recorrido, comprenderán que existe una delgada línea entre el bien y el mal; entre la risa y el llanto; entre la vida y la muerte. Una historia sencilla y honesta de Celso García con Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Gustavo Sánchez Parra, Silverio Palacios y Américo Hollander .



El demonio neón

Terror. Cuando Jesse, una joven aspirante a modelo se muda a Los Ángeles, su juventud y vitalidad serán devoradas por un grupo de mujeres obsesionadas con la belleza que utilizarán cualquier medio necesario para mantener lo que tienen. Director: Nicolas Winding Refn. Reparto: Elle Fanning, Abbey Lee, Keanu Reeves, Jena Malone, Bella Heathcote, Christina Hendricks y Desmond Harrington.



Mis mejores días



Drama romántico. Paul se está preparando para dejar Tajikistan. Recuerda su infancia en Roubaix, los ataques de locura de su madre, el vínculo que lo une con su hermano Ivan, un niño violento. Recuerda cumplir dieciséis años y a su padre, un viudo inconsolable, su viaje a Rusia donde en una misión clandestina ofreció su propia identidad. Recuerda a sus 19 a su hermana Delphine, su primo Bob, las fiestas con Penelope, Mehdi y Kovalki, el amigo que lo traicionaría. Tiene memorias de sus años como estudiante en Paris, su encuentro con el Doctor Behanzin, su creciente vocación por la antropología pero sobre todo, Paul recuerda a Esther. Ella era el corazón de su vida. Película francesa que se estrenó en 2033 bajo la dirección de Arnaud Desplechin. Reparto: Mathieu Amalric, Lou Roy-Lecollinet, Quentin Dolmaire y Léonard Matton.