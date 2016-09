Mi amigo el dragón (Pete's Dragon)

Aventuras. Remake de Pedro y el dragón Elliot, de Don Chaffey, cinta de 1977 a su vez inspirada en un relato corto de Seton I. Miller. Durante años el Sr. Meacham, un viejo tallador de madera, ha fascinado a los niños de la región con sus cuentos acerca de un feroz dragón que reside en lo más profundo de los bosques del Noroeste del Pacífico. Para su hija Grace, que trabaja como guarda forestal, estas historias no son más que cuentos para niños… hasta que conoce a Peter. Peter es un misterioso niño de 10 años que no tiene familia ni hogar, y que asegura que vive en el bosque con un gigante dragón verde llamado Eliott. Con la ayuda de Natalie, una niña de 11 años cuyo padre es dueño de la serrería local, Grace partirá en busca de respuestas que averigüen de dónde viene Peter, cuál es su verdadero hogar y la verdad acerca de ese dragón. Dirige David Lowery con Robert Redford, Oakes Fegley y Bryce Dallas Howard.

No respires (Don't breathe)

Terror. Dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, quien se ha especializado en el cine de horror. Narra la historia de unos jóvenes ladrones creen haber encontrado la oportunidad de cometer el robo perfecto. Su objetivo será un ciego solitario, poseedor de millones de dólares ocultos. Pero tan pronto como entran en su casa serán conscientes de su error, pues se encontrarán atrapados y luchando por sobrevivir contra un psicópata con sus propios y temibles secretos.

No manches Frida

Comedia. Dirigida por Nacho G. Velilla con Omar Chaparro, Martha Higareda, Fernanda Castillo, Adal Ramones, Mónica Dionne, Rocío García, Raquel Garza, Regina Pavón, Mario Morán y Pamela Moreno. Inspirada en la película alemana de 2013 Fack ju Göhte. Narra la historia del asaltante de bancos Zeki Alcántara, interpretado por Omar Chaparro, quien sale de prisión decidido a recuperar un dinero enterrado en un lote baldío; en el sitio han levantado el gimnasio de una escuela llamada Frida Khalo y Zeki acepta un trabajo de maestro sustituto junto a la profesora Lucy, encarnada por la actriz Martha Higareda.

El bebé de Bridget Jones (Bridget Jone's baby)

Comedia. Después de romper con Mark Darcy (Colin Firth), la idea que Bridget Jones (Renée Zellweger). se había hecho de "serán felices y comerán perdices" no fue del todo como había imaginado. Con los cuarenta recién cumplidos y soltera de nuevo, decide centrarse en su trabajo como productora de noticias y rodearse de viejos y nuevos amigos. Por una vez en su vida, Bridget parece tenerlo todo bajo control. Su vida amorosa toma una nueva dirección cuando conoce a un elegante estadounidense llamado Jack (Patrick Dempsey), un galán que tiene todo lo que no tiene el Sr. Darcy. Descubre que está embarazada, pero no sabe a ciencia cierta quién es el padre.

Tercera entrega de la saga iniciada en 2001, El diario de Bridget Jones y adaptación del bestseller de Helen Fielding.

Tour de Cine Francés

Continúan en cartelera las cintas francesas, con un menú amplio de géneros desde comedia hasta drama. Aún pueden verse El señor chocolate, En el nombre de mi hija, Un hombre de altura, El porvenir; Lolo, el hijo de la novia, La estudiante y el señor Henri y Búmeran.