Alberto Aguilera Jr. llegó a Bellas Artes a despedirse de su padre y tardó más de dos horas para que le permitieral el acceso,finalmente esto le fue posible. Reiteró que sus hermanos no le avisaron cuando incireraron a su padre,pero fuera de eso desmintió que exista un distanciamiento,pese a que no se le permitía el acceso al Palacio de Bellas Artes. Aguilera Jr.justificó el problema porque no avisó a su hermano Iván que acudiría desde Ciudad Juárez.