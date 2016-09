A sus 49 años, Pamela Anderson no tiene ningún temor a posar desnuda.

En enero, se convirtió en la última estrella que posó desnuda para la revista “Playboy”. Esto como parte del fin de una tendencia dentro de la famosa publicación del conejito.

“Estoy consciente de mi sensualidad. La gente responde mejor a eso que a lo físico. Tu espíritu nunca envejece. Soy un poco exhibicionista y gusta jugar con ello”, relató la rubia en una entrevista con el actor James Franco.

Ahora la actriz volvió a sorprender al quitarse todas las prendas para la película “The People Garden”.

Según las imágenes difundidas por los periódicos británicos “Daily Mail” y “The Sun”, la exprotagonista de “Guardianes de la Bahía” filmó una escena en la que se va despojando de toda su ropa a excepción de un par de botas negras.

