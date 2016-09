Quizá la influencia de su mentor Noel Gallagher o sus origen británico, pero el cantante de 22 años, llega con pocas palabras pero sustanciosas. ​ ¿Por qué incluiste México en tu tour? Siempre disfruto mucho tocar en México, siempre nos divertimos mucho allá. Es un lugar muy cool para estar, además los fans siempre son increíbles, así que no habría razón para no incluirlo. ¿Cómo describirías al público mexicano? Diría que es muy entusiasta, muy agradecido y de hecho yo me siento igual hacia...