Confirman segunda temporada de Stranger Things

"Stranger Things", es protagonizada por Winona Ryder, la historia se centra en la misteriosa desaparición de un niño en el pueblo de Hawkins. El pequeño es buscado por su madre, sus amigos y la policía, quienes se sumerjan en un mundo de fuerzas paranormales y experimentos secretos. Con esos ingredientes, el proyecto se ha transformado en todo un homenaje a los clásicos de ciencia ficción de los años 80.

La primera temporada fue lanzada el pasado mes julio y se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix. Según datos de la compañía Symphony Advanced Media, es la tercera serie más vista de la plataforma, solo por detrás de "Fuller House" y la cuarta temporada de "Orange Is the New Black".