Cristian Castro abandona Twitter y WhatsApp por Juan Gabriel

"Abatido comunico que debido al desconsuelo por la muerte de mi venerado Juan Gabriel, este será mi último mensaje", escribió en su red social junto al video del "Divo de Juárez" "Yo no nací para amar".

Desde entonces, el hijo de Verónica Castro se ha mantenido lejos de las cámaras y los medios de comunicación.

Pero esto no es todo, de acuerdo con la información de la comunicadora Ana María Alvarado, Cristian Castro está realmente triste y muy afectado, pues Juan Gabriel era su padrino y lo consideraba su padre a nivel musical.

"A raíz de su muerte prometió cambiar sus hábitos, decidió salirse de Twitter y borró su WhatsApp. Nadie entiende porque eliminó esto último, que es una vía de comunicación personal; se entiende que desaparezca de Twitter porque es una red social y los comentarios le pueden molestar o afectar y Cristian quiere estar más tranquilo", aseguró Ana María Alvarado en su columna del periódico 24 Horas.

Por otro lado, Pablo Monterio, quien el día de ayer le cantó al "Divo de Juárez" en el Palacio de Bellas Artes, recordó ante la prensa cómo fue su último encuentro con Juan Gabriel.

"Me dijo que me concentrara mucho en mi carrera como cantante, que le diera un espacio a la actuación y me enfocara a mi carrera musical porque venían cosas muy buenas", expresó al recordar cuando fue invitado a Quintana Roo para participar en la grabación de "Los Dúo" junto al fallecido cantante.

"Ese consejo me lo dio hace algunos meses y ahorita estamos en el lugar 10 de la lista de radio, entonces es algo muy motivante tener ese consejo que me dijo, entre muchos otros", finalizó.