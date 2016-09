Con más de 10.4 millones de discos vendido durante su carrera artística, David Guetta es sin duda alguna uno de los disc jockey (DJ) más famosos y reconocidos a nivel mundial. Y es que el aclamado artista no sólo tiene un impresionante récord de venta como DJ, sino que ha sido considerado como el mejor a nivel mundial por la revista DJ Magazine y el listado de internet The Djlist.

“Siempre hay magia en los países latinos. Cada vez que toco en países latinos se siente la cultura latina y siempre tengo momentos extraordinarios”, afirmó Guetta en entrevista exclusiva con Metro momentos antes de su exitosa presentación en Puerto Rico.

La lista de artistas de música pop y hip hop con los cuales Guetta ha colaborado es interminable. También lo es la cantidad hits junto a figuras como Madonna, Lady Gaga, Britney Spears, The Black Eyed Peas, LMFAO, Will.i.am, Rihanna, Fergie, Akon, Kelly Rowland, Kylie Minogue, Usher, Flo Rida, entre muchos otros.

Pero el famoso mezclador de música y sonido no siempre ha saboreado la fama. Antes de alcanzar el éxito, comenzó su carrera tocando en discotecas locales en París. Eventualmente se convertiría en productor y grabaría los éxitos que han llegado a la posición número uno en listas tan importantes como Billboard Hot 100 y American Dance.

De hecho, en el 2010 fue merecedor de un Grammy por su disco One Love. Esta producción contiene uno de sus más grandes éxitos, When Love Takes Over, junto a Kelly Rowland. También ganó un Grammy en 2011 por su tema Revolver. En total ha obtenido unas ocho nominaciones a ese importante premio.

Su fama continúa subiendo como la espuma y su música escuchada por más y más personas. Es el artista más seguido en el mundo de Spotify, el más buscado en Shazam. Además, tiene 56 millones de likes en Facebook, 18 millones de seguidores en Twitter y 3.7 millones en Instagram.

La satisfacción de hacer algo que te gusta

¿Cuál ha sido la clave del éxito?

“No creo que ha habido solamente una clave, pero convertirme en productor fue definitivamente un hecho importante. Hay una combinación de tener grandes grabaciones, llenas de energía y emoción. Al mismo tiempo, lo que creo como DJ y el tipo de música que produzco”, explicó Guetta.

Para el DJ francés, lo más importante es hacer bailar a su público. Pero sobre todo, busca lograr que sientan un balance de emociones y energía a través de la música electrónica. No menos importante para él es disfrutar cada segundo de lo que hace.

“Eso lo es todo, porque, cuando decidí ser DJ, no había dinero o fama en este trabajo. Así que estaba listo para arriesgar y sacrificar mi vida solo porque quería hacer algo que realmente disfrutara. He tenido suerte porque se convirtió en algo enorme. Para estar dispuesto a tomar esos riesgos, tienes que trabajar con pasión y dar el 100 por ciento”, afirmó el DJ.

“Quiero que la gente baile y disfrute”

Con su disco Listen lanzado en 2014, el famoso DJ logró colocarse número 1 en iTunes en 75 países. Con su última producción lanzada a finales de 2015, Listen Again, continúa haciendo bailar a millones de fanáticos y seguidores alrededor del mundo.

“Para mí se trata de hacer la gente bailar. Me emociona hacer la gente bailar sólo con tocar música, incluso desde antes de que existiera la música electrónica. Luego, obviamente los instrumentos electrónicos hicieron el sonido mucho más poderoso”, dijo Guetta a Metro.

“Así que para mí se trata de hacer la gente bailar. Al mismo tiempo darles una emoción. Quiero que la gente baile y tenga un momento maravilloso, pero también que tengan un impacto emocional. Pienso que la música electrónica es probablemente la única música que hace esas cosas. Me encanta todo tipo de música, pero realmente me gusta este balance que puedo encontrar en la música electrónica”, finalizó el DJ.