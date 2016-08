Ariana Grande, la joven cantante de pop estadounidense, vuelve a ser el centro de atención en el mundo de la farándula, sin embargo, esta vez no es por su nueva pareja, el rapero Mac Miller, con quien estrena noviazgo.

En esta ocasión se trata de un hecho más serio: una demanda. La cantante ha sido denunciada por plagiar la letra y ritmo de la canción “Takes all night”, tema interpretado por el cantante Skye Stevens y escrito por Alex Greggs.

De acuerdo con el canal de televisión E! Entertainment, Greggs denunció a la joven cantante porque considera que ambos temas “no fueron creados independientemente uno de otro”. Greggs ha demandado a Grande por 150 millones de dólares.

En el documento legal presentado por el autor y hecho publico por el citado medio, se describe que, si bien el ritmo de “Takes all night” y “One Last Time” (canción interpretada por Ariana Grande) es distinto, hay una similitud sustancial en la colocación rítmica. Hasta el momento Ariana Grande no se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, Greggs también culpa al músico y DJ David Guetta por ser el autor original de la canción “One Last Time”, y además a Universal Music, por ser el sello discográfico dueño de los derechos.

En otras informaciones, la joven del pop fue vista esta semana en la casa del tatuaje Shamrock Social Club, junto a su novio. Ambos cantantes han agregado tatuajes a su colección corporal. Ariana se colocó una A en el dedo y el símbolo de Venus. Mac, por su parte, se tatuó el horizonte.

Este fin de semana, Grande se presentará durante la celebración de los premios MTV VMA 2016. Ariana Grande y Nicki Minaj, según cuenta la página web MTV.com, interpretarán 'Side to Side', tema incluido en el último disco de la joven cantante.

La cita del evento es el domingo 28 de agosto, cuando inicie una de las entregas de premios más importantes y espectaculares: los MTV Video Music Awards 2016, en el que celebridades como Britney Spears, Nicki Minaj y Grande deslumbrarán en el escenario a todos los fanáticos.