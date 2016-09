Los actores Demián Bichir y Héctor Bonilla presentaron este lunes 19 de septiembre, su nueva película "7:19 La hora del Temblor” en una de las zonas más emblemáticas y afectadas por el sismo de 8.1° en la escala de Richter que devastó a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. La zona de Tlatelolco, donde se derrumbó el edificio Nuevo León, además de ser locación de la cinta "Rojo Amanecer" recibió hoy a los actores.

“Es sin ninguna duda un acierto exhibir esta película hoy aquí (Tlatelolco) en uno de los puntos más afectados del terremoto”, expresó en conferencia Demián Bichir minutos antes de proyectar la cinta dentro del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM.

Señaló que esta película es un recuerdo de hace 31 años, mostrando un malestar en el actor al decir que todo este tiempo los gobiernos salientes no han estado a la altura de la sociedad mexicana.

“31 años son muchos y desde que me acuerdo hemos tenido una lista de asuntos pendientes que los gobernantes no pueden cumplir. Lo mejor de México es su pueblo, su enorme solidaridad y lo peor es esta sordera terrible de sus gobernantes que no están a la altura de su pueblo”, dijo el actor nominado al Oscar como mejor actor en 2012 por la película “A Better Life”.

“Yo espero que no necesitemos otro terremoto para que se vuelva a poner atención en las cosas que son necesarias, tenemos terremotos de todos tipos de colores y sabores”, abundó el mayor de los Bichir.

Por su parte, Don Héctor Bonilla, quien le da vida a un conserje, dijo que esta cinta la aceptó en primer lugar por la confianza y amistad que tiene con Demián además de su profesionalismo y en segundo lugar por la metáfora del guión que no es algo que se encuentre en Internet.

“Me llamó la atención la metáfora tan afortunada de ver al país, como el edificio derivado y la confrontación de la demagogia donde los pobres son los buenos y los ricos los malos, sino a nivel obrero patronal, no por el estatus económico, sino porque están atrapados”, añadió el primer actor.

Asimismo, espera que el público y las nuevas generaciones que no vivieron el terremoto, se contagien de la claustrofobia de presenciar esta abrumadora sensación de estar atrapados y morir en el intento de que alguien los escuche.

La película producida por Mayra Espinosa y Daniel Norman, y dirigida por Jorge Michel Grau, fue filmada en cuatro semanas en los Estudios Churubusco y está basada en historias reales donde retrata el encuentro de dos hombres cercanos pero opuestos entre sí social y económicamente.

La película se estrena este 23 de septiembre con 200 copias en 11 ciudades del centro del país en las salas de Cinepolis.