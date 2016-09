La banda norteamericana DNCE liderada por Joe Jonas, prendió anoche a los más de cinco mil asistentes que acudieron al “Smazing Festival” realizado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

El evento creado por y para la Generación Z contó con cuatro escenarios; tres afuera del recinto y el principal donde el ex integrante de los Jonas Brothers junto a su peculiar agrupación integrada por el guitarista JinJoo Lee, Cole Whittle en los teclados y el baterista Jack Lawless prendieron los ánimos de los asistentes durante una hora con la interpretación de sus mejores éxitos siendo la mas coreada “Cake by the Ocean”.

Quienes no podían faltar a este festival creado para los fans de las redes sociales fueron lo llamados “Caballeros X” como Mario y su hermano Jan Carlo Bautista, Juanpa Zurita, entre otros, quienes estuvieron jugando con sus fans haciendo snapchat, además de que Mario cantó sus éxitos musicales.

Vadhir Derbez, quien recientemente debutó como cantante con un disco, también fue invitado al Smazing Festival para interpretar sus canciones en uno de los escenarios a la intemperie, causando sensación entre los asistentes.

Otra de las invitadas especiales fue la cantante norteamericana Jordyn Jones quien con su estilo de música logró cautivar al público mexicano.

Smazing Festival reunió a los mejores influencers de YouTube, Twitter y Vine dándose cita la llamada Generación Z (nacidos entre 1993 y 2010) quienes disfrutaron de una tarde y noche llena de actividades de tecnología, así como se los shows de sus artistas favoritos.