DNCE, se ha convertido en una inyección musical para levantar los ánimos. No importa la edad, todos comienzan a mover los pies cuando escuchan las canciones de esta nueva agrupación encabezada por Joe Jonas. Con el sencillo Cake by the ocean, que tiene más de 180 millones de visitas en YouTube y ha sido de los más descargados en plataformas digitales como iTunes y Spotify, su popularidad entre la gente se fue al tope.

En medio de un paisaje pop ampliamente dominado por reencuentros surgió esta agrupación que imprime un sonido fresco. Publimetro charló con dos integrantes de la banda, Joe Jonas y Cole Whittle, quienes señalaron cómo visualizan el camino de DNCE.

Jack Lawless y JinJoo Lee complementan el grupo, que en el escenario hacen una buena química sobre el escenario.

La agrupación estadounidense inició su gira en Guadalajara y previo a su concierto, ofrecieron una convivencia con sus fans tapatías. DNCE llegó puntual a la cita para recibir a casi 700 personas que se dieron cita en Plaza Patria



De gira. Joe Jonas y DNCE

La banda de pop ofreció su primer show este jueves en el Teatro Estudio Cavaret. Durante la convivencia en una plaza comercial de Zapopan, los integrantes se mantuvieron distantes y poco sonrientes.



Caos juvenil. Fotografías

Los cuatro integrantes de DNCE entraron por uno de los pasillos de la plaza y aunque tuvieron un fuerte operativo de seguridad, las seguidoras provocaron una ola de empujones y gritos hacia la banda.



Cientos de fans. En busca del selfie

Algunas fans de DNCE llegaron un día antes de la convivencia para ser las primeras en la fila. Fueron en total 700 brazaletes que se entregaron en un evento que duró dos horas, ya que la banda ofreció concierto esa misma noche en Zapopan.



Joe Jonas. ¿Aprendió de José Madero?

El vocalista de DNCE tuvo una actitud similar al roquero regio José Madero durante la convivencia, ya que quitaba la cara cuando alguna fan quería darle un beso, o simplemente la seguridad personal del cantante jalaba a quien iba más allá de un abrazo.