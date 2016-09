De tal palo, tal astilla, reza el dicho que aplica en Domenica, hija del cantautor Fato, quien presenta su álbum debut, en el que muestra la herencia de su padre no sólo por el canto, sino también por la composición.



“Yo siempre dije que quería cantar. Me subí a un escenario por primera vez cuando tenía ocho años; a los once empecé a cantar profesionalmente con mi padre; y a los trece hice mi primera canción, que viene en el disco y se llama Cansada. Ahí fue donde dije: realmente quiero hacer esto”, dijo a Publimetro la artista, que actualmente tiene 19 años.



Fueron cinco años los que Domenica dedicó a realizar su primera producción discográfica, de manera independiente, en la que siete de las 10 canciones son de su autoría; dos temas son regalo de Fato y uno más fue compuesto por Mark Tovar, integrante del grupo La Firma.



“Es un disco bastante variado, hay baladas, blues, funk, bachata, música electrónica, hay un poco de todo, porque yo no estoy casada con ningún género, me gusta experimentar con nuevos ritmos. Sobre todo, quería mostrarle a la gente quién es Domenica, tanto en las letras como en la música”, añadió la cantautora.



“Soy intensa y dramática, canto al amor, al desamor, a esos chavos que no tienen comunicación con los padres, porque aunque el camino sea oscuro, siempre hay una salida. Nosotros como chavos, también sentimos las mismas cosas que los adultos, no por ser joven tengo que hablar de cosas estúpidas y banales”, expresó Domenica.



Actualmente, la hija de Fato se encuentra en gira de promoción y en breve iniciará su gira de conciertos, acompañada de una banda de siete músicos, dos coristas y seis bailarines.