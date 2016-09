“Los dos admiramos mucho a Sin Bandera y queríamos hacer algo así”, con esas palabras es como Patricio Elizondo y David McQuade presentan a Gala, el dueto que conforman y con el que ya se preparan para lanzar su álbum debut, del que se desprende el sencillo No te preocupes.



“No te preocupes, encontré en otros brazos eso que busqué por años y esperé de tí. Ya no te espero, terminaron los desvelos, poco a poco fue sanando este corazón y me olvidé de tí”, cita el coro de la canción a ritmo de balada, con la que este par de regiomontanos busca definir su propuesta musical.



“A Sin Bandera los admiramos infinitamente, hemos tenido la fortuna de coincidir con ellos, y nos encantaría también poder compartir algún día el escenario con ellos, son grandes artistas y excelentes seres humanos”, revelaron los integrantes del dúo en entrevista para Publimetro.



La historia de Pato y David como dueto se empieza a escribir desde hace tres años, cuando ambos tenían 15 años de edad. Empezaron a escribir sus letras y hacer su propia música acompañados de piano y guitarra, que son los instrumentos que dominan. Hoy en día, a sus 18 años, esperan la fecha de lanzamiento de su EP, el cual incluirá seis de sus composiciones.



“Las seis canciones del disco son historias personales. Aunque en nuestro repertorio de autorías también hay historias inspiradas en lo que nos cuentan los amigos o lo que sucede en casa con la familia”, dijo Patricio.



“Intentamos que cada canción tenga diferente ritmo, su propio sonido. Pero todas tienen el sello de Gala”, añadió David.



Aunque su producción discográfica está totalmente terminada, los integrantes de Gala revelan que será hasta finales de año cuando el EP salga al mercado. Mientras tanto, comparten en su página Facebook.com/GalaMxOficial canciones, videos e información del dueto.



Asimismo, iniciarán con una serie de presentaciones por el interior del país.