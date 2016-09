Eduardo Amer es "El Bebote" en "Señora Acero 3"

El actor Eduardo Amer ha logrado conquistar al público latino con su personaje “El Bebote” en la serie de Telemundo “Señora Acero”, la cual goza del primer lugar de rating en Estados Unidos.

Para el joven actor, “Señora Acero” representa un gran reto y una gran oportunidad, pues lo que en un principio serían solo 10 capítulos, se convirtieron en 70 episodios tan solo en la segunda temporada. Sin embargo, su personaje gustó tanto que ahora ya forma parte de la tercera y próximamente de la cuarta.

En entrevista con Publimetro, Eduardo Amer nos contó sobre “El Bebote” y sus próximos planes en “Señora Acero” y como actor.

“Estoy muy contento por esta gran aportunidad que me dio Telemundo. 'Señora Acero' es una serie que está en primer lugar de rating en Estados Unidos y la verdad es que estamos muy contentos”, expresó en entrevista.

“El personaje le ha dado mucho impulso a mi carrera y me ha posicionado en el gusto de la gente, la cual ya me reconoce en la calle”, añadió.

En “Señora Acero”, “El Bebote” es el jefe de operaciones del cartel de Jalisco, el cual, según la descripción del joven actor se encarga de los “trabajos sucios”.

“El Bebote es un personaje complejo que ha sufrido cambios incursionando en los diferentes carteles... Prácticamente, mi personaje se encarga de los trabajos sucios”, explicó.

“Interpretarlo me ha hecho sentir afortunado, pues en un principio yo solo entré para grabar 10 capítulos y mi personaje le gustó tanto al productor y a la gente que me pidieron que me quedara para el resto de la segunda temporada, ahora ya estoy en la tercera... Gracias a Dios la oportunidad se dio y ahora aquí estamos”, contó.

Eduardo Amber es un joven actor egresado del Centro de Eduación Artística (CEA) de Televisa y con solo 28 años ha participado en melodramas como “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, “Mentir para vivir”, “La Tempestad”, entre otras telenovelas.

Amber, originario de la ciudad de Mérida, Yucatán, ha demostrado ser un actor el cual es capaz de desempeñarse en diferentes ámbitos tanto en su natal país como internacionalmente.

Sin embargo, si algo tiene claro el joven actor son sus planes a futuro, pues estudiar cine en Nueva York es uno de sus siguientes objetivos.

“Terminando de grabar la serie me voy seis meses a Nueva York a estudiar cine, regreso en abril de 2017 para retomar las grabaciones con Telemundo de la cuarta temporada y terminando 'Señora Acero' tengo otro proyecto que es una telenovela con Telemundo”, finalizó.