Como buen sinaloense, se dio a conocer en la música banda, género que lo llevó a ganar un lugar en el mundo regional mexicano; sin embargo, el año pasado, el Bebeto decidió expandir sus horizontes al lanzar un disco acompañado de mariachi, titulado Eternamente mexicano.



Ahora, José Ángel García Villanueva, nombre de pila del cantante, está de regreso con una nueva producción discográfica con la que retoma sus raíces a ritmo del trombón y la tambora. El álbum se llama No que no y contiene 14 temas inéditos, con los que el Bebeto busca sorprender a sus seguidores.



“Este es un disco 100% banda y también decidimos incluir algunos temas en norteño banda y otros más en norteño clásico con acordeón, bajo sexto y tololoche. También podrán escuchar algo a ritmo de guitarras y tuba, más campirano”, dijo el cantante en entrevista para Publimetro.



Otra de las sorpresas del nuevo disco del Bebeto, que se lanzó de manera oficial el pasado 16 de septiembre en formato físico y digital, es un dueto con El Komander en el tema Mi amigo, que se realizó a distancia gracias a la magia de la tecnología.



“Confieso que no es un dueto que se grabó por medio de la compañía disquera. Sinceramente, ninguno de los dos nos encontramos en el estudio de grabación, cada quien grabó por su lado, por los tiempos de cada uno, por nuestras agendas de trabajo. Pero ya tuvimos la oportunidad de saludarnos y ya platicamos de que se nos hace muy bueno el tema y próximamente haremos el video”.



A la par del lanzamiento de su sexto álbum, el Bebeto está de estreno por partida doble, ya que de manera simultánea estrenó su propia web serie, que lleva por nombre Ese soy yo.



“Ahí van a descubrir cosas que a lo mejor no saben de la vida de uno, cosas que no se miran cuando estás detrás de las cámaras. Van a conocer más a fondo cómo es mi vida realmente”, explicó al artista.



La web serie se sube a su canal de YouTube, sin límite de capítulos ni día específico de publicación. “A como se van dando las cosas”, concluyó.