El cáncer aparece de nuevo en la vida de Celine Dion

La familia de Celine Dion se vuelve a ver afectada por el cáncer: apenas a principio de este año, el 14 de enero, su marido René Angélil falleció por este padecimiento y dos días después, su hermano Daniel también murió víctima de cáncer. Ahora es uno de sus cuñados quien se encuentra en la lucha contra esta enfermedad.

El marido de su hermana Liette, Guy Poirier, padece un cáncer que se ha extendido a los pulmones, el cerebro y los huesos. Esta mala noticia se ha dado a conocer al misto tiempo que la intérprete de "My heart will go on" lanzó su nuevo álbum, que lleva por nombre "Encore un Soir".

Celine se enfrenta de nuevo a un drama dentro de su familia. Y es que el marido de su hermana mayor, Claudette Dion, ha sido diagnosticado de cáncer de garganta en fase terminal.