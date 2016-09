Su padre es Eliseo Robles y su tío es Salomón Robles, dos leyendas de la música norteña. Su hermano es el vocalista de La Leyenda, uno de los grupos más representativos del género en la actualidad, incluso ambos llevan el nombre de su famoso progenitor. Sin embargo, Eliseo Robles Jr. quiere demostrar lo que puede hacer en la música por mérito propio y no por el apoyo que pudiera darle su familia.



“Ya son cuatro años de momentos muy difíciles, de tiempos muy desagradables, pero nunca he perdido la constancia, porque yo sé que el que persevera, alcanza. Y el que ríe al último, ríe mejor. Yo soy una persona que cree mucho en Dios y ahorita estamos viendo ya lo que sembramos, echándole todas las ganas del mundo”, dijo el cantante en entrevista para Publimetro.



“Este ha sido un trabajo muy duro, y yo no he pedido ayuda a nadie. No por ser hijo de una persona reconocida en la música, o por mi tío, o hasta por mi medio hermano; si yo quisiera, podría pedirles apoyo. Pero este es un reto en mi vida, donde quiero ponerme donde sé que yo solo puedo hacer las cosas sin ayuda de nadie”, continuó.



Sin embargo, aunque el joven de 30 años de edad, originario de Monterrey, asegura no pedir ayuda a su padre, reconoce que es su ejemplo a seguir, ya que uno de sus ideales es forjar una carrera tan sólida y exitosa como la de él.



“Es un reto. No vengo a imitar a nadie, vengo a ser yo mismo, y nada más. Pero, por ejemplo, mi papá nunca ha sido un artista al que has visto en un escándalo. Él se debe a su talento, a sus canciones, a sus interpretaciones, tiene premios Grammy, tiene 18 películas, 17 discos de oro, y jamás ha logrado nada por un chisme o por un escándalo. En mi casa nunca faltó la comida y fue únicamente por el talento de mi papá”, añadió.



“Imagínate, eso es un compromiso para mí, que apenas estoy afinando la garganta, apenas voy empezando. Con el tiempo yo sé nunca voy a pisotear el apellido de mi papá y voy a llevar la música norteña en alto, porque creo que se está perdiendo un poquito, la banda nos está sacudiendo, pero la vamos a volver a recuperar”, aseguró el cantante.



Actualmente, Eliseo Robles Jr. se encuentra en la promoción de Ni volviendo a nacer, primer sencillo de su álbum debut, que ya está disponible en tiendas digitales y en los próximos meses será lanzando en tiendas en físico. En su propuesta musical, el tema principal es el amor.



“Yo creo mucho en la canción sentimental, a mi los corridos no me gustan. Soy bien honesto, hay gente a la que le gusta, a mí no me gusta. No me gusta enaltecer a personas que han dañado nuestra nación, como narcotraficantes y esa gente a la que le hacen mucho wana wana por medio de un corrido, yo no. A mí me gusta inspirarme en las mujeres, en el amor, eso es lo que vamos a cantar, amor, desamor, hacer llorar, hacer reír, pero todo sentimental”.



“Y la música no es igual a la de mi papá. Mi música lleva acordeón y lleva órgano, es un concepto totalmente diferente a Salomón Robles, a La Leyenda, a mi papá y a todos los Robles. Yo traigo una propuesta y una imagen más atrevida y más moderna, espero que a la gente le guste porque lo estoy haciendo con mucho cariño”, dijo.



El menor de los Robles ya se prepara para el lanzamiento oficial de su disco, que se realizará a mediados del mes de octubre en la Ciudad de México.



Mientras tanto, continuará con la gira de promoción por varias ciudades de México y Estados Unidos, ya que, según dice, “muchos ya conocen la canción Ni volviendo a nacer, pero no saben quién la canta, por eso estoy haciendo promoción, para que la gente me conozca”.



“Quiere que me conozcan, que no se vayan por: ay, es la copia barata del hermano o del papá, quiero que me conozcan, quiero que conozcan a la persona que soy, a mí no me hace un apellido”, concluyó el artista.