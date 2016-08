Tras expresar su punto de vista personal en su columna del periódico Milenio, Nicolás Alvarado se vio envuelto en la polémica, generando toda clase de comentarios por parte de los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, ha sido el escritor Yuri Vargas quien ha enfrentado al director de TV UNAM a través de su columna que lleva por título "Lo que se ve no se pregunta...".

"En verdad no me quería subir al tren. Nomás veía pasar las opiniones en torno a su muerte y su legado, a veces frustrado y otras tantas maravillado, y las entendía como un proceso general de duelo que en última instancia buscaría explicar la trascendencia cultural del buen Juanga. No faltaron los homofóbicos de clóset, por supuesto; pero como no me importa la intimidad ajena ni me gusta sondear los vuelcos de personalidad de los escribientes (menos aún cuando son conocidos encontrables) dejé pasar sus comentarios con un estoicismo digno del mismísimo Zenón. Observé, no obstante, en un comentario de Nicolás Alvarado publicado por Milenio, suficientes argumentos como para dedicarme un rato a la modesta aclaración de algunos de sus dichos, particularmente los que abundan sobre la lírica de Juan Gabriel, de lo cual parece ignorarlo todo. No voy a opinar sobre sus prejuicios clasistas, sobre su patética ignorancia en torno a los géneros, ni sobre su insultante condescendencia en torno a la cultura popular y el gusto de la gente. Me quedo sólo con esta joyita…”, escribió.



"[…] apenas conozco unas pocas de sus canciones que, confesaré, me han bastado para identificarlo como uno de los letristas más torpes y chambones en la historia de la música popular, todo sintaxis forzada, prosodia torturada y figuras de estilo que oscilan entre el lugar común y el absurdo”, citó Vargas en su texto.



"En principio, le diría al señor Alvarado que, para determinar el registro de uno u otro artista, es necesario conocer mucho más que “unas pocas de sus canciones”. Es ignorante, él mismo lo dice, en todo lo que concierne a la obra de Juan Gabriel, pero ese ínfimo visaje que alguna vez le concedió, bastó para perpetrar esa enumeración de vicios que, tristemente, son lugar común de la crítica mediática mexicana: cero pruebas, mucho insulto, exigua crítica, abundante y nauseabunda tripa…”, expresó el escritor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.



De esta forma, Yuri Vargas responde a Nicolás Alvarado con conceptos claros y definidos el trabajo de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel.



Para leer la columna completa da click aquí: “Lo que se ve no se pregunta: Por Yuri Vargas”.