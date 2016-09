Esposo de Jacqueline Bracamontes habla sobre supuesta infidelidad

Tras los recientes rumores sobre una supuesta infidelidad, Martín Fuentes, esposo de Jacqueline Bracamontes, rompió el silencio.

En entrevista con el programa "Hoy", el corredor de autos explicó que entre él y Jacky existe una gran comunicación y que a estas alturas de su vida, no piensan perder el tiempo en rumores.

"No, ya sabes cómo es el medio artístico y mi mujer y yo tenemos una estupenda comunicación. Ella está más preparada con todo el tema de los chismes que yo, yo no tengo mucha experiencia en lo que es la fama. Yo trato de hacer mi trabajo en las pistas y ella se encarga de lo que es televisión. Tratamos siempre de tener mucha comunicación, que es lo más importante en cualquier pareja. No hay crisis, nosotros no tenemos que hablar de algo cuando no amerita gastar el tiempo y no tiene caso", declaró al ser cuestionado sobre las fotografías en las que aparecía saliendo de un bar de Polanco compañado de una mujer que no era la conductora de televisión.

Con respecto a la idea de tener un niño varón, Martín Fuentes dijo: "Sí, me encantaría un niño que estuviera aquí corriendo, pero también veo cómo se estresa mi mammá y mi familia y digo: 'Quién sabe si me gustaría'. Mejor prefiero jugar con mis princesas a las muñecas y apoyarlas en todo lo que hacen", finalizó.