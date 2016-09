Antonia Christina Basilotta, mejor conocida como Toni Basil (sí, la de “Hey Mickey you are so fine”) es una bailarina que está cautivando Internet. Esto debido a sus impactantes movimientos al a ritmo de Hip Hop.

Además de bailar mejor que muchos jóvenes, Basil también es cantante, coreógrafa y actriz en Estados Unidos. Sin embargo, además de su destreza cautivadora, su edad termina por asombrar a todos, ya que tiene 72 años.

A continuación verán un ejemplo de lo que ella logra en la pista de baile. Seguramente se quedarán con “la boca abierta”.

Cabe recordar que en los años 80, Toni fue coreógrafa para artistas como David Bowie y Talking Heads. Desde entonces ha sido amante del baile en competiciones internacionales de “street dance”.

Recientemente, Basil asistió a un taller realizado por el bailarín francés Babson Baba Sy. Y cuando se dio cuenta de quién era la mujer que bailaba, hizo una seña al frente de la clase para que toda la clase pusiera atención en lo que estarían a punto de presenciar.

Al respecto, la brillante bailarina mencionó en entrevista con el postal “BuzzFeed”: “Siemrpe he sido una bailarina y siempre lo seré (…) La danza ha sido mi amante, mi médico. Yo sé que estoy sana a causa de ello”.

"I am Don Campbell" A film by Toni Basil Starring Don Campbell, & "Slim the Robot," & other luminary street dancers! https://t.co/FLldI6Zj3d — Toni Basil (@Toni_Basil) August 23, 2016

A sus 72 años, Basil mencionó que la mejor manera de mantenerse en forma, y lucir como ella, era “empezar a bailar”. “Corran al estudio de baile más cercano, y estudien el estilo de danza que les guste”. También sugirió que si les gusta la música Hip Hop, fueran a clases de este género y así con todos los géneros musicales. “Estos géneros suelen ser infecciosos y los harán regresar cada día a practicar.

Las participaciones de la bailarina en el ambiente actoral

Basil ha participado en las películas “Easy Rider” y “Five Easy Pieces”. En televisión fue en “Laverne & Shirley”, además de “Baywatch”.