La actriz Lindsay Lohan finalizó su romance con el músico Avi Snow antes de entrar al centro de rehabilitación en el que estará tres meses. La polémica cantante y actriz no ha visto a Snow desde que se quedara sola en Brasil. Fuentes aseguraron al sitio de espectáculos E! Online que la relación había llegado a su fin, aunque sin detallar los motivos de la ruptura. Recientemente el integrante del grupo City of the Sun había declarado que Lohan era una chica asombrosa y divertida, pero luego no...