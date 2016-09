Esto es lo que beben Kanye West y Kim Kardashian tras bambalinas

West, obviamente, no puede desprenderse de la farándula, que persigue insistentemente a su esposa Kim Kardashian y a todos los que lo rodean. Es así como se ha reportado de un interesante detalle tras bambalinas de la gira del rapero.

La actual gira de conciertos que Kanye West realiza mientras promociona su última producción discográfica (“The life of Pablo”), prácticamente acaba de comenzar su periplo por Estados Unidos. “Saint Pablo Tour” comenzó el pasado 25 de agosto en Indianapolis, y debería concluir su primera etapa a comienzos de noviembre, completando casi 40 conciertos.

Kanye has a henny and coke slushie machine backstage 😭 pic.twitter.com/V5lSq9NX7y

Una foto que compartió Kim en su cuenta de Snapchat exhibió la máquina que cada show debe proveerles a la célebre pareja.

Así que ahora cuando los vean con un vaso de granizado en mano, ya saben de qué se trata. Y lo beberán en el backstage de cada uno de los casi 40 conciertos que ofrecerá el músico.

¿Les gustaría probarlo? No se preocupen, si no pueden hacerlo en casa, seguro no tardarán en replicar estos sabores algunos bares a lo largo de Norteamérica.