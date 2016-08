Esto es lo que hizo Kanye West en sus 4 minutos en los #VMAs

Antes de presentar el clip, el esposo de Kanye West, tuvo la oportunidad de hablar unos cuatro minutos, donde habló de su polémico video "Famous", además también recordó a Taylor Swift de manera indirecta. Esto fue lo que dijo el rapero antes de presentar su nuevo video.

"Soy Kanye West y eso se siente muy bien decirlo, sobre todo este año. Vine a presentar mi nuevo video, pero antes de hacerlo, quiero hablar... Bien, más tarde “Famous” podría perder ante Beyoncé pero no me puedo enojar si ella gana, (al parecer le habló a Taylor Swift), pero para que la gente los entienda, que entiendan la gran fortuna que tenemos, el video fue una expresión de nuestro presente de nuestra fama. El atrevimiento de poner a toda esta gente desnuda con Donald Trump pudo hacer enojar a cualquiera. Pero debemos resaltar que todos vivimos en el mismo barco y todos terminamos en la misma cama. La gente dice que está mal lo que hice, pero yo los amo a todos".

El rapero continuó: "Mis amigos me han dicho que no me compare con gente más grande con gente de dinero, ricos blancos, como con Steve Jobs y Walt Disney. Pero yo digo que hay tres claves para mantener a la gente animada, mantener su estima, amarla y tener modelos a seguir, mis modelos a seguir son los hombre de verdad como Disney, Jobs y Kanye West"

Posteriormente el rapero presentó su video, al cual descrbió como arte. Su presentación de inmediato dio de qué hablar en redes sociales y aquí tenemos algunas de ellas.