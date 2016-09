Estos son los nominados a las Lunas del Auditorio 2016

La entrega de premios Lunas del Auditorio cumple 15 años, y el comité organizador dio a conocer una lista de 114 nominados en 21 categorías, la ceremonia será el 26 de octubre en el coloso de Reforma.

En rueda de prensa, los organizadores revelaron que a partir del 12 de octubre saldrá a la venta una edición especial de boleto del Metro, como un homenaje a las Lunas del Auditorio.

La lista de nominados indica que en la categoría de Rock en Español compiten Caifanes, Café Tacvba & Zoé, El Tri, Enrique Bunbury y Zoé; en Rock Lengua Extranjera destacan: Guns N' Roses, Iron Maiden, Muse, The Rolling Stones y Scorpions.

Mientras que entre Alejandro Sanz, Chayanne, Gloria Trevi, Ha*Ash, OV7 & Kabah y Maná se definirá el premio Pop en Español, en tanto que para el rubro de Pop Lengua Extranjera se mencionan a Ariana Grande, Coldplay, Il Divo, Madonna y Maroon 5.

En el apartado de Música Electrónica figuran David Guetta, Disclosure, Major Lazer, Silverio y Steve Aoki. En Jazz & Blues fueron considerados Paté de Fuá, Karen Souza, Los Músicos de José, Monseur Periné, Pink Martini y Snarky Puppy.

Entre la Banda MS, Los Recoditos, La Trakalosa de Monterrey, La Leyenda, Julión Álvarez, La Arrolladora Banda El Limón y Calibre 50 se definirá la Luna en la categoría de Música Regional Mexicana.

Los nominados en Música Afroamericana son: Celso Piña, La Sonora Dinamita, Los Ángeles Azules, Maluma y Marc Anthony. En tanto que en Música Mexicana la disputa es entre Alejandro Fernández, Edith Márquez, Juan Gabriel, Lila Downs y Pepe Aguilar.

El segmento de Música Iberoamericana quedó conformado por: Fernando Delgadillo, Joan Manuel Serrat, Óscar Chávez, Pablo Milanés y Tania Libertad.

En Balada se colocaron Camila, Franco de Vita, Marco Antonio Solís, Río Roma, Sin Bandera y Yuridia; mientras que en Espectáculo Alternativo están Triciclo Citrus Band, Regina Orozco, Iron & Wine, Les Luthiers y Apocalipsis XL.

En el apartado de Espectáculo Familiar los postulados son: Ballet Clásico sobre Hielo de Moscú: “El Cascanueces”, “Cenicienta”, “La magia del amor”; Cirque Du Soleil, “Corteo”; Disney on Ice: “Frozen”, “Peppa Pig, el show en vivo, ¡En busca del tesoro!”.

En Espectáculo Clásico compiten: “Un réquiem alemán”, de Johannes Brahms, Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes; “Carmina Burana”, Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por Jan Latham-Koenig; En Ópera: “El pequeño príncipe y Antonieta”, de Federico Ibarra. Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes.

Ópera “La Cenicienta”, de Gioachino Rossini, Orquesta y Coro del Teatro Bicentenario.

David Garret; London Philharmonic Orchestra, dirigida por Alondra de la Parra; Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, dirigida por Román Revueltas: Rusia; Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por Carlos Miguel Prieto Temporada Verano 2015.

Para Danza Moderna se contemplan: Aksenti Danza Contemporánea, “Notas Urbanas”; Alonso King LINES Ballet; Ballet Liaoning de China, “ Espartaco”; Blanca Li, “Robot!”; Drama Danza, “Danza al Filo” y “Foramen M: Lidy. La Inmolación del yo”.

En el rubro de Música Teatral están: “Annie. Anita la Huerfanita”; “El Rey León”, “Fama, el musical”; “Hoy no me puedo levantar”, y “La era del rock” (Rock of ages).

En la Música Tradicional se eligió: Encuentro de Banda Tlayacapan, Brígido Santamaría y Bandas de Viento de Guanajuato, La Manta, Los Cojolites. 20 años Somos el sur; Los Flokloristas, Matices Culturales 2016; Orquesta Típica de Yukalpetén, Aires del Mayab, y Susana Harp.

En ballet participan Ballet de Cámara de Jalisco, “El Cascanueces”; Ballet de Monterrey, “La Bella Durmiente”; Ballet de Moscú, “El Cascanueces”; Compañía Nacional de Danza, “El Cascanueces” y Compañía Nacional de Danza, “El Lago de los Cisnes”.

En la Danza Tradicional están: Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato, Compañía de Danza Folklórica Nahucalli, Fiestas Mágicas de México; Forever Tango, y Shen Yun Performing Arts.

En la categoría Word Music figuran: Gondwana, Los Cafres, Los Pericos, Nonpalidece, Tokio Ska Paradise Orchestra.

Finalmente, los festivales nominados son: Vive Latino 2016, Corona Capital, XLIII Festival Internacional Cervantino, Corona SunSets y Pal' Norte 2016.

Asistieron a la conferencia de prensa el coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional, Eduardo Amerena; el presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos, y el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambriz.

Además del director de Desarrollo Corporativo del Auditorio Nacional, Francisco Serrano, y el actor Sergio Corona.

Los organizadores informaron que a partir de enero de 2017 se podrán observar en las Rejas de Chapultepec unas 80 imágenes de la ceremonia de las Lunas del Auditorio.

Ante la posibilidad de un homenaje póstumo a Juan Gabriel, prefirieron no confirmar hasta platicarlo con los familiares del cantautor.