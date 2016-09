Fred Hellerman, miembro fundador del influyente cuarteto de música popular de los Weavers, falleció, informaron allegados. Tenía 89 años.

El músico murió el jueves en su casa en Weston, Connecticut, después de una larga enfermedad, precisó su hijo, Caleb Hellerman, el viernes.

Hellerman, Pete Seeger, Lee Hays y Ronnie Gilbert crearon los Weavers a finales de la década de 1940. La banda ayudó a popularizar la música folclórica en Estados Unidos con grabaciones que incluyeron "Goodnight Irene" y "On Top of Old Smoky".

El grupo se disolvió después de que fuera atacada por una campaña de desprestigio por parte de anticomunistas a principios de la década de 1950, pero resurgió en la década de 1960. Ofreció un concierto de reencuentro en el Carnegie Hall en 1980.

Hellerman también produjo el disco de 1967 de Arlo Guthrie "Alice's Restaurant" y trabajó con varios artistas durante su carrera como compositor, arreglista y compositor.

El músico nació en Brooklyn, Nueva York, y demostró por primera vez su amor por la música al colaborar en obras en un teatro ídish, precisó su hijo. Aprendió a tocar la guitarra mientras sirvió en la Guardia Costera de Estados Unidos y se asoció con otros músicos mientras vivió en el barrio de Greenwich Village de la ciudad de Nueva York.

Hellerman se mudó a Weston en 1969, donde instaló un estudio de grabación en su hogar que era visitado frecuentemente por Seeger y otros artistas.

