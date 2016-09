La palabra México implica muchas significados, y en este mes de la Patria, en el que se celebra el Día de la Independencias, algunas celebridades comparten su sentir sobre México, el cual provoca una serie de emociones encontradas.

Al momento de hacerles la pregunta si había motivo para festejar, algunos señalaron que era necesario, ya que era una tradición que implicaba un rito familiar; mientras que otros manifestaron críticas sobre la realidad social, política y económica. El espíritu mexicano floreció en todos los que participaron en este ejercicio, con opiniones suaves hasta muy fuertes como la que realizó el primer actor Héctor Suárez; al final, todos quedaron de acuerdo en que están orgullosos de la sangre que corre por sus venas, pese a los problemas que se suscitan día con día.

A continuación, los famosos externaron lo qué los hace sentir mexicanos y junto a Publimetro echarán el Grito de Independencia con su peculiar estilo e ideologías.

Fey

"¡Lo echaré a todo pulmón! Últimamente lo celebro más (...), la verdad, te confieso que es más emocionante porque me toca vestir a mi hija y ponerle las trenzas y la bandera (risas), es algo más familiar y casero. Las Fiestas Patrias te hacen sentir y recordar todo lo que significa tu país. De verdad, de corazón que las nuevas generaciones nos ayuden a despertar un poco, para que este país comience a avanzar".

Alejandro Fernández

“Somos un país de gente buena, de playas cálidas, campos fértiles y ciudades vibrantes; hoy veo un México que trabaja todos los días por ser mejor, un México que se esfuerza por dejar a nuestros hijos un país lleno de esperanzas y oportunidades. Es mi sangre, corre por todo mi ser. Me siento orgullosamente mexicano, México son mis raíces, mi familia, mis amigos , mis hijos, mi hogar. El sentimiento de ser orgullosamente mexicano no cambia, esta es una fecha muy especial. La música es y seguirá siendo alimento para el alma, y esto viene bien en tiempos difíciles, como país, como persona, como familia. Hay que vivir y sentir a México con mucho orgullo, celebrar la grandeza de este país y de su gente”.

Saúl Hernández

“El qué habría de festejar, es como hacer una análisis de lo que realmente está pasando y lo que realmente pasó. Si realmente la Independencia tuvo un efecto realmente a fondo para que este país cambiara... si realmente fue de fondo, porque no está pasando. Hasta ahora no somos un país libre, porque somos un país atrapado por la oligarquía... creo y siento que México no es un país independiente”.

Ximena Navarrete

“Mi trabajo ha sido hablar bien de México por todo el mundo, para contrarrestar esa mala imagen que puedan tener. Estoy orgullosa de mi país, de sus costumbres, tradiciones y de la gente. Creo que la calidez de sus ciudadanos se demuestra en cada trato, eso es lo que les llama la atención a los extranjeros. Hay que celebrar a un país que muchos nos ha brindado, que hemos golpeado y herido, pero que siempre nos ha regalado hermosos momentos, paisajes e historias, y no queda más que amarlo y celebrarlo”.

Héctor Suárez Gomis

"Festejo porque amo a mi país, estoy enamorado de mi país, lo amo profundamente y a mis hermanos mexicanos; pero no tenemos nada que festejar... todo está peor. En lo que me toca, yo no quiero meterme en la voz de nadie, pero a mi me tienen harto, cansado de tanta mentira, de tanto tomarnos el pelo, mentirnos a cada rato para que hagan finalmente lo que se les de la gana. Somos un pueblo que no reclama eso es muy doloroso, somos rebuenas gentes. Somos un pueblo de rodillas, no hay cultura de reclamo. Cualquier cosa que haya grave, pues no tiene problema, los gobernantes ni nada, con que les des un partido América vs Guadalajara a todos, con eso es pan y circo, ya dicen que un país entretenido jamás conspirara. Cualquier pretexto es bueno para que se sigan haciendo pendejos estos bandidos, sinvergüenzas, traidores a la Patria, mantenidos de la nación. Yo este 15 de septiembre voy a festejar a mis héroes que desde niño conozco que sí dieron la vida, que sí se rompieron la madre por ser honestos... los festejaré en mi casa, porque en el Zócalo es una burla”.

Omar Chaparro

“Siempre hay que celebrar, yo siempre soy de las personas que se quieren conectar con la abundancia y no con la carencia, prefiero contar los milagros que tenemos como país como gente, en vez de juzgar, criticar renegar, y quejarse... siempre van a existir los dos lados. Yo sé que es bueno a veces levantar la voz, y exigir un mejor país, eso lo tenemos que hacer; pero también tenemos que valorar lo que tenemos, basta visitar otros lugares para darnos cuenta, que la verdad somos privilegiados en muchos aspectos, a pesar de todo”.